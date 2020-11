ANDRÉ GONZAGA

A assessoria da Polícia Militar do Acre (PM/AC), com demais forcas, divulgaram na tarde deste domingo (15) os dados de ocorrências policiais durante o primeiro turno das eleições municipais nas 22 cidades do Acre.

Segundo o relatório da PM, Rio Branco registrou 97 ocorrências de crime de boca de urna, compra de votos, transporte de eleitores e outros crimes eleitorais.

Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, registrou 2 ocorrências enquanto Sena Madureira teve 15.

As ocorrências são do âmbito estadual e federal. Participaram das prisões e notificações agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Penal, Detran e outros órgãos.

No total, foram registrados 125 casos em oito municípios do Acre: Bujari (2), Cruzeiro do Sul (2), Rio Branco (100), Sena Madureira (15), Senador Guiomard (7), Plácido de Castro (1), Porto Acre (1) e Porto Walter (1).

A Polícia Militar (PMAC) acompanhou 58 dessas ocorrências. Entre os possíveis crimes cometidos está compra de votos, boca de urna, tumulto no local de votação e consumo de bebida alcóolica.

Já a Polícia Federal (PF) atuou em 55 ocorrências envolvendo boca de urna, compra de voto e transporte de eleitores. Quase 30 foram conduzidos para a delegacia em todo o estado neste domingo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil (PC) apuraram três e dez casos, respectivamente.

