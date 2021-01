César explicou que a vítima sacou uma arma contra a guarnição policial, em virtude disso, foi necessário realizar o disparo. O coronel destacou que em outras ações das forças de segurança, se houver reação por parte do crime organizado, a resposta será dada de imediato. “A resposta ao crime vai se dar nesse tom. Onde percebermos que a incidência de crimes que incomodam a sociedade se faz muito presente, as forças vão estar legitimadas a agirem dentro do que determina a lei”, declarou.

O coronel disse que a ação realizada na Baixada da Sobral é resultado de uma investigação do serviço de inteligência e está dentro das metas do plano estadual de segurança.