Caiu, mas tão rápido como foi o tombo, foi a levantada. Nem precisou ninguém gritar “levanta, sacode a poeira e dá volta por cima…” Ele disfarçou e seguiu a caminhada como se nada tivesse acontecido. Ele reconheceu a queda, mas não desanimou.

Todos dizem que foi um plágio, mas nunca um jingle foi tão verdadeiro como o usado por Petecão na campanha de 2010 para o Senado Federal. A letra traduziu o que realmente ele é: “Quando o Petecão ganhar, quem ganha é o povo”.

Esta mensagem ele espalhou pelo Acre inteiro na tentativa de convencer o eleitor que era a melhor opção para representá-lo no Senado. Foi as aldeias e seringais e fez questão de se apresentar pegando na mão do eleitor e olhando nos seus olhos.

Queria plantar uma semente. E plantou. E cultivou a semeadura, tanto que, 8 anos depois, se reelegeu para o Senado, alimentando a esperança de mais tarde se tornar governador do Acre.

O senador Sérgio Petecão (PSD) se encaixa no que se pode chamar de um político em evolução.

Neste pleito de 2020, resolveu quebrar as amarras com antigos aliados. “Abriu dos peitos” como diz o acreano raiz e, contra todos os prognósticos, se abraçou com o eterno candidato Bocalom, tornando-o objeto do desejo dos eleitores cansados com velhas promessas a cada eleição. Em Rio Branco, ele tem sido linha de frente na campanha.

Petecão também não abre mão de se fazer presente no interior, onde o seu partido concorre as eleições com chapas competitivas.

Mas até os fortes tombam!

Na semana passada, em uma agenda em Cruzeiro do Sul, onde foi reforçar a candidatura de Zequinha Lima e Henrique Afonso, o senador demonstrou o cansaço.

