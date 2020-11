Os AVCs hemorrágicos, que foi o caso de Tom Veiga, acontece quando um vaso sanguíneo é rompido, espalhando o sangue pelo cérebro.

Da CNN

O ator Tom Veiga, que interpretava o personagem Louro José, morreu após um Acidente Vascular Cerebral (AVC). É o que apontou o laudo do Instituto Médico Legal (IML) nesta segunda-feira (2). Em entrevista à CNN, a médica Sheila Martins, especialista em AVC explicou o que é e quais as causas deste evento que ocorre no cérebro.

Durante a entrevista, a especialista explicou os dois tipos de ocorrências: o isquêmico e o hemorrágico, que é o caso do ator.

“Este tipo de acidente ocorre quando há uma alteração súbita da circulação cerebral e ela pode se dar de duas formas”, diz Sheila Martins.

De acordo com a especialista, o isquêmico acontece quando há uma obstrução que entope a circulação cerebral. Dessa forma, falta sangue naquela região do cérebro. “O AVC isquêmico é o mais comum e corresponde a 85% dos casos”, diz a médica.

Já os AVCs hemorrágicos, que foi o caso de Tom Veiga, acontece quando um vaso sanguíneo é rompido, espalhando o sangue pelo cérebro.

Luto

O ator Tom Veiga, que interpretava o personagem Louro José, foi encontrado morto em sua casa, no Rio de Janeiro, no último domingo (1º).

Segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML), o ator morreu após sofrer um AVC.

“Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração”, disse a apresentadora Ana Maria Braga.

Comentários