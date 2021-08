Alessandra Marques cobra atuação mais firme dos órgãos ambientais para tentar conter queimadas no Acre

A promotora de Justiça Alessandra Garcia Marques, do Ministério Público do Acre, cobrou uma posição dos órgãos de fiscalização quanto às queimadas no Acre, sobretudo em Rio Branco. De acordo com ela, é urgente a atuação de instituições para tentar conter a nuvem de fumaça que toma conta do céu acreano.

“O planeta não nos suporta mais! Desde às 14h o tempo ficou fechado com jeito de chuva na capital do Acre. Mas não se trata de chuva! A noite chegou e a fumaça é assustadora! É fogo! Fogo como prática agrícola do tempo em que os humanos viviam em cavernas. É fogo na cidade posto pelo simples prazer irracional de limpar terrenos urbanos. É urgente que os órgãos fiscalizatório atuem! É urgente entendermos que o planeta, os animais e as plantas não podem conviver com a irracionalidade dos humanos. Estamos no meio do fogo!”, disse a promotora.