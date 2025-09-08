Acre
Aleac é finalista do Prêmio IEL de Talentos na categoria Estágio Inovador
A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) foi oficialmente comunicada de que é finalista do Prêmio IEL de Talentos na categoria Estágio Inovador. A solenidade de premiação da etapa regional está marcada para o dia 9 de setembro de 2025, a partir das 14h, em Rio Branco.
Segundo o ofício encaminhado ao presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), a classificação entre os finalistas reconhece as boas práticas da instituição no incentivo e valorização dos programas de estágio. O documento ressalta ainda que o vencedor do primeiro lugar na etapa regional será automaticamente inscrito na etapa nacional do prêmio, que ocorrerá em novembro deste ano.
“Receber a notícia de que a Aleac é finalista do Prêmio IEL de Talentos é motivo de orgulho para todos nós. Isso mostra que a nossa Casa Legislativa não é apenas um espaço de debates e decisões políticas, mas também um ambiente de formação, que abre portas para os jovens e valoriza a educação como instrumento de transformação social”, destacou Nicolau Júnior.
A diretora da Escola do Legislativo, Michelle Andressa, também comemorou a indicação e destacou o papel da Aleac na formação de novos profissionais. “Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, oferecendo oportunidades que unem aprendizado e prática profissional. O estágio dentro da Aleac não é apenas uma porta de entrada para o mercado de trabalho, mas também uma experiência transformadora para os jovens que desejam contribuir com o fortalecimento das instituições públicas”, afirmou.
O Prêmio IEL de Talentos é promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi e busca valorizar empresas e instituições que se destacam pela qualidade dos seus programas de estágio, fortalecendo a integração entre educação e mercado de trabalho.
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Após três anos desaparecido, homem é identificado graças à integração da Polícia Civil do Acre ao Portal Nacional de Desaparecidos
A identificação de Mateus Lima da Silva, desaparecido desde maio de 2022, ilustra como o uso de tecnologia e a integração de dados podem transformar a busca por pessoas desaparecidas no Brasil. Após mais de três anos de incertezas para a família, Mateus foi reconhecido graças à atuação do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM) e à recente integração da Polícia Civil do Acre (PCAC) ao Portal Nacional de Desaparecidos.
O caso teve desfecho em agosto de 2025, quando Mateus deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco (HUERB), vindo de Assis Brasil, desacompanhado, sem documentos e em estado inconsciente. A equipe do hospital acionou o IIRHM, que realizou a coleta de digitais e, por meio de cruzamento com bancos de dados biométricos, conseguiu confirmar sua identidade e notificar a família.
A integração da Polícia Civil do Acre ao Portal Nacional de Desaparecidos, implementada em agosto de 2025, representa um marco no combate ao desaparecimento de pessoas. A plataforma permite compartilhar e consultar informações em tempo real entre todas as polícias civis do país, agilizando a localização de pessoas e fortalecendo a cooperação interestadual.
No caso de Mateus, a tecnologia foi determinante. O IIRHM utilizou sistemas biométricos modernos, como o Automated Biometric Identification System, (Abis) que possibilitam confrontar as digitais coletadas com bancos de dados estaduais e nacionais, garantindo precisão na identificação.
Para o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, a adesão ao portal nacional representa um salto de qualidade nas investigações. “O acesso a dados atualizados e a integração com outros estados demonstram o compromisso da Polícia Civil com a proteção da vida e a defesa dos direitos humanos. Nosso objetivo é oferecer respostas rápidas e humanizadas às famílias que sofrem com o desaparecimento de seus entes queridos. Casos como o do Mateus mostram como a tecnologia e o trabalho conjunto podem devolver dignidade e esperança”, destacou.
O diretor do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, Júnior César da Silva, reforça o papel da perícia papiloscópica no processo. “O trabalho da nossa equipe é minucioso e exige precisão. Utilizamos sistemas biométricos avançados, como o Abis, para confrontar dados estaduais e nacionais, o que tem sido decisivo para identificar pessoas não reconhecidas e resolver casos de desaparecimento. Cada pessoa identificada representa uma família que pode voltar a ter paz”, enfatizou.
De acordo com a Lei 13.812/2019, que institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, o registro de desaparecimento pode ser feito imediatamente, sem necessidade de esperar 24 horas. Após o registro, os dados são inseridos no Portal Nacional e cruzados com os bancos biométricos, acelerando as investigações e aumentando as chances de localização.
A adesão da Polícia Civil do Acre ao Portal Nacional de Desaparecidos, aliada à expertise técnica do IIRHM, posiciona o estado como referência na localização e identificação de desaparecidos. O modelo acreano demonstra como políticas públicas integradas à tecnologia podem oferecer respostas rápidas e humanizadas.
Pai da ex-prefeita Fernanda Hassem sofre princípio de infarto e é transferido para Rio Branco
Licurgo Hassem, de 71 anos, pai da ex-prefeita de Brasiléia e do deputado estadual Tadeu Hassem, precisou ser removido em aeronave do Ciopaer após piora no quadro clínico
O pai da ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e do deputado estadual Tadeu Hassem, o senhor Licurgo Hassem, de 71 anos, sofreu dois princípios de infarto nesta segunda-feira (8).
Ele foi inicialmente atendido no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia, mas diante da agravamento do estado de saúde, os médicos solicitaram a transferência imediata para Rio Branco.
Para garantir rapidez e segurança no deslocamento, a aeronave Árpia 7, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), foi acionada. Licurgo foi encaminhado ao Pronto-Socorro da capital, onde segue internado sob cuidados médicos.
O caso evidencia mais uma vez o papel fundamental desempenhado pelo Ciopaer, que realiza resgates e transportes de pacientes em situação crítica em todo o Acre, sem distinção de condição social, com foco no atendimento à população.
Empresário Beres apresenta melhora e segue estável após cirurgia, informam médicos
Paciente permanece intubado por precaução, mas quadro geral é positivo e evolução clínica será reavaliada nesta terça-feira
O estado de saúde de Beres de Souza apresentou evolução favorável nesta segunda-feira (8), de acordo com atualização divulgada pela equipe médica responsável pelo tratamento. O paciente encontra-se em estado estável, sem complicações no pós-operatório.
Segundo o boletim, Beres permanece intubado por precaução devido à condição pulmonar. Apesar do ferimento ter atingido a camada externa, não houve perfuração no pulmão. Ele segue com dreno torácico, e a previsão é de que a intubação seja retirada nesta terça-feira (9), conforme a recuperação evolua.
O paciente também sofreu fratura na escápula, que pode necessitar de cirurgia em momento oportuno, mas sem prioridade no atual quadro. Já a fratura na mão foi tratada com gesso, sem necessidade de intervenção cirúrgica. Quanto ao fêmur, a cirurgia realizada foi considerada um sucesso, mantendo o quadro controlado.
Os exames de sangue ainda estão em análise, mas não há sinais de descontrole até o momento. Em relação aos rins, não foram detectadas lesões estruturais, embora substâncias liberadas pelo impacto possam afetar temporariamente a função renal. Apesar disso, a diurese está preservada, com auxílio de medicamentos.
A equipe médica também informou que os sedativos foram reduzidos e o paciente já apresenta respostas e movimentos. Contudo, a retirada completa ainda não foi realizada para evitar dores intensas.
Em conclusão, Beres de Souza demonstra sinais de melhora clínica e segue sob observação contínua da equipe multiprofissional.
