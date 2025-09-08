Após três anos desaparecido, homem é identificado graças à integração da Polícia Civil do Acre ao Portal Nacional de Desaparecidos

A identificação de Mateus Lima da Silva, desaparecido desde maio de 2022, ilustra como o uso de tecnologia e a integração de dados podem transformar a busca por pessoas desaparecidas no Brasil. Após mais de três anos de incertezas para a família, Mateus foi reconhecido graças à atuação do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM) e à recente integração da Polícia Civil do Acre (PCAC) ao Portal Nacional de Desaparecidos.

O caso teve desfecho em agosto de 2025, quando Mateus deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco (HUERB), vindo de Assis Brasil, desacompanhado, sem documentos e em estado inconsciente. A equipe do hospital acionou o IIRHM, que realizou a coleta de digitais e, por meio de cruzamento com bancos de dados biométricos, conseguiu confirmar sua identidade e notificar a família.

A integração da Polícia Civil do Acre ao Portal Nacional de Desaparecidos, implementada em agosto de 2025, representa um marco no combate ao desaparecimento de pessoas. A plataforma permite compartilhar e consultar informações em tempo real entre todas as polícias civis do país, agilizando a localização de pessoas e fortalecendo a cooperação interestadual.

No caso de Mateus, a tecnologia foi determinante. O IIRHM utilizou sistemas biométricos modernos, como o Automated Biometric Identification System, (Abis) que possibilitam confrontar as digitais coletadas com bancos de dados estaduais e nacionais, garantindo precisão na identificação.

Para o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, a adesão ao portal nacional representa um salto de qualidade nas investigações. “O acesso a dados atualizados e a integração com outros estados demonstram o compromisso da Polícia Civil com a proteção da vida e a defesa dos direitos humanos. Nosso objetivo é oferecer respostas rápidas e humanizadas às famílias que sofrem com o desaparecimento de seus entes queridos. Casos como o do Mateus mostram como a tecnologia e o trabalho conjunto podem devolver dignidade e esperança”, destacou.

O diretor do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, Júnior César da Silva, reforça o papel da perícia papiloscópica no processo. “O trabalho da nossa equipe é minucioso e exige precisão. Utilizamos sistemas biométricos avançados, como o Abis, para confrontar dados estaduais e nacionais, o que tem sido decisivo para identificar pessoas não reconhecidas e resolver casos de desaparecimento. Cada pessoa identificada representa uma família que pode voltar a ter paz”, enfatizou.

De acordo com a Lei 13.812/2019, que institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, o registro de desaparecimento pode ser feito imediatamente, sem necessidade de esperar 24 horas. Após o registro, os dados são inseridos no Portal Nacional e cruzados com os bancos biométricos, acelerando as investigações e aumentando as chances de localização.

A adesão da Polícia Civil do Acre ao Portal Nacional de Desaparecidos, aliada à expertise técnica do IIRHM, posiciona o estado como referência na localização e identificação de desaparecidos. O modelo acreano demonstra como políticas públicas integradas à tecnologia podem oferecer respostas rápidas e humanizadas.

