Campeão de liberação de emendas e recursos extra orçamentários ao município de Porto Acre, para onde destinou R$ 10,5 milhões nos últimos seis anos, o deputado federal Alan Rick (DEM), recebeu na manhã desta terça-feira, 25, o título de cidadão honorário da cidade, em sessão solene na Câmara de Vereadores.

O titulo foi concedido por requerimento do vereador Célio Nogueira (DEM) e contou com o apoio de todos os parlamentares da Casa. Também foram homenageados na solenidade, a esposa do ex-vereador Daniel Nogueira, já falecido, Ana Nogueira e João Paulo Nogueira, diretor da Policlínica do Tucumã.

O prefeito Bené Damasceno (PP), prestigiou o evento e fez questão de agradecer o apoio do parlamentar ao município. “O Alan é um grande amigo de Porto Acre. Seu apoio tem

sido fundamental na área do esporte, educação, saúde e infraestrutura”, disse Bené.

O vereador Célio Nogueira destacou a importância, por exemplo, do apoio de Alan Rick para o setor produtivo, com a liberação de emendas para a construção da ponte do ramal do Castanheira e do Porto da sede do município, além do apoio ao esporte com a reforma da quadra da Vila do Incra, iluminação e arquibancadas do campo da Colonacre e a reforma da quadra da escola José Plácido de Castro.

“Nós apresentamos a indicação por reconhecer as ações do deputado em prol do nosso município. O Alan merece essa homenagem, por tudo o que tem feito por nós”, disse Célio Nogueira.

Ao agradecer aos vereadores pelo reconhecimento do seu trabalho, Alan Rick fez questão de lembrar o trabalho e o carinho que sua mãe, Gorete Costa, sempre teve pela região.

“Dona Gorete me ensinou a amar Porto Acre. Aqui ela fez grandes amigos. Trabalhou no Banacre e no Incra. Com ela aprendi a importância de ajudar os moradores da sede, da Vila do Incra, Vila do V, Tocantins e Caquetá. Já investimos mais de R$ 10,5 milhões em obras no município e vamos continuar ajudando a prefeitura e o Estado no desenvolvimento regional”, disse Alan Rick.

Comentários