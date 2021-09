Advogado tem cama queimada por carregador de celular ao dormir

Por

Um advogado acreano morador da cidade de Rio Branco tomou um susto na madrugada da última segunda-feira, 7, ao ver que parte de seu travesseiro e de sua cama estavam queimando enquanto ele dormia. Um fio de carregador de celular estava embaixo do travesseiro sem estar plugado no aparelho telefônico.

O relato de alerta foi divulgado por sua mãe, a delegada aposentada Wânia Lília Maia Viana. “Vejam o que aconteceu na cama do meu filho Thiago, enquanto ele dormia. Graças a Deus ele sentiu o cheiro de queimado e desconectou o fio a tempo e impediu, provavelmente, um incêndio”, escreveu.

A delegada aposentada pediu mais cuidado, uma vez que é comum que as pessoas deixem o carregador na energia mesmo sem estarem usando. “O fio estava conectado na parede, sem o celular. A ponta do fio estava debaixo do travesseiro. Thiago estava com a cabeça no travesseiro, dormindo”.

Por fim, Wânia aconselhou que, se possível, não deixar também o celular carregando muitas horas enquanto dorme. “Pode acontecer um acidente! O fio provocou a queima no travesseiro, em dois lençóis e perfurou o colchão”, disse.