Motorista é achado morto dentro de carreta no interior do Acre

O motorista Edy Carlos Pereira Rezende, de 42 anos, foi achado morto dentro do carreta em um posto de gasolina, na manhã dessa terça-feira (7), na cidade de Sena Madureira, no interior do Acre.

O corpo foi achado por uma pessoa que acionou a polícia, depois de encontrar o homem já sem vida dentro do veículo. Conforme informações de uma testemunha à Polícia Militar, na tarde de segunda-feira (6), Rezende disse que ia dormir porque estava muito cansado.

Depois disso, não foi mais feito nenhum contato com ele, e já na manhã de terça foi encontrado sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, para realização dos exames cadavéricos.

A PM informou que os pertences pessoais do motorista foram entregues na delegacia da cidade que deve apurar o caso. O G1 aguarda resposta da Polícia Civil sobre o caso.