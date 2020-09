Os advogados Frederick Wassef, Cristiano Zanin e Ana Tereza Basílio são alvos de uma nova fase da Operação Lava Jato, iniciada nesta quarta-feira (9). Jair Bolsonaro, Lula e Wilson Witzel, clientes desses advogados, não são investigados na ação.

Por Caio Junqueira , CNN

O advogado do ex-presidente Lula (PT), Cristiano Zanin, e o ex-advogado, são alvos da Operação Lava Jato da manhã desta quarta-feira (8), que cumpre 51 mandados de busca e apreensão em escritórios de advocacia e empresas em seis estados.

Também são alvos os advogados Eduardo Martins, filho do atual presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, e Tiago Cedraz, filho do ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União (TCU).

A operação decorre da delação premiada de Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomercio, e investiga o desvio de pelo menos R$ 151 milhões, em contratos de mais de R$ 355 milhões da instituição, do Sesc e do Senac.

A força-tarefa da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro realiza a operação “E$quema S” nesta quarta-feira (9) contra escritórios de advocacia acusados de desviar R$ 150 milhões do Sesc e Senac.

O objetivo dos desvios era montar uma blindagem que mantivesse o empresário Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio no comando das entidades.

São cumpridos mandados de busca e apreensão no Rio, em São Paulo, em Brasília, em Alagoas, no Ceará e em Pernambuco.

A ação do Ministério Público Federal tem a participação de agentes da Polícia Federal e da Receita Federal. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas da 7ª Vara Federal Criminal.

Veja a lista completa dos alvos da operação desta quarta-feira:

1 – Adriana Anselmo

2 – Advocacia Gonçalves Coelho

3 – Almari Participações Ltda

4 – Almeida e Teixeira Advocacia

5 – Ana Tereza Basílio

6 – Antônio Augusto de Souza Coelho

7 – Basílio Sociedade de Advogados

8 – Basílio Di Marino e Faria advogados

9 – Caio César Vieira Rocha

10 – Carlos Christian Reis Teixeira

11 – CCVR Participações Ltda

12 – César Asfor Rocha Sociedade de Advogados

13 – Cia de Participações Immacolata Concezione

14 – Construtora Coutinho Eireli

15 – Corseque Security Systems Ltda

16 – Coutinho Empreendimentos Imobiliários

17 – Cristiano Rondon Prado de Albuquerque

18 – Cristiano Zanin Martins

19 – Daniel Beltrão de Rossiter Corrêa

20 – Diogo Amorim Gaia Duarte

21 – Edgard Hermelino Leite Junior

22 – Edgard Leite Advogados

23 – Eduardo Filipe Alves Martins

24 – Efan Participações Eireli

25 – Efeich Participações e Investimentos Ltda

26 – Elayne Lima Ferreira Fonseca

28 – Eluf e Santos Sociedade de Advogados

29 – Escritório de Advocacia Martins, Martins e Rossiter

30 – Escritório de Advocacia Zveiter

31 – Eurico Jesus Teles Neto

31 – Eurico Jesus Advocacia Empresarial

32 – Farias Advogados Associados

33 – Fernando Lopes Hargreaves

34 – Ferreira Leão Advogados Associados

35 – Flávio Zveiter

36 – Fonseca Advogados e Consultoria

37 – Fortex Engenharia Ltda

38 – FR Participações Ltda

39 – Francisco César Asfor Rocha

40 – Frederick Wassef

41 – FX Participações S/A

42 – Gandhi e Pugsley Advogados

43 – Hargreaves e Advogados Associados

44 – Hermann de Almeida Coelho

45 – Ivan Gonçalves Ribeiro Guimarães

46 – Jamilson Santos de Farias

47 – João Cândido Martins Ferreira Leão

48 – José Roberto de Albuquerque Sampaio

49 – José Roberto Sampaio Sociedade de Advogados

50 – Leonardo Henrique Magalhães de Oliveira

51 – Leonardo Henrique Magalhães de Oliveira Advogados

52 – Luíza Nagib Eluf

53 – Marcelo Cazzo

54 – Marcelo Henrique de Oliveira

55 – Marcelo Nobre Sociedade Individual de Advogados

56 – Marcelo Rossi Nobre

57 – Márcia Carina Castelo Branco Zampiron

58 – Márcia Carina Castelo Branco Zampiron Sociedade Individual de Advocacia

59 – Maria Cristina da Costa Fonseca

60 – Maria da Conceição Coelho

51 – Mito Participações Ltda

52 – Triza Participações Ltda

53 – Attma Participações Ltda

54 – Oliveira e Brauner (Oliveira Advogados Associados)

55 – Oliveira, Moraes e Silva Advogados e Hannover Administradora de Bens Próprios Ltda

56 – PI Representação, Publicidade de Marketing Ltda

57 – Roberto Teixeira

58 – Rossiter Advocacia

59 – Silva Advogado – Sociedade Individual de Advocacia

60 – Teixeira Martins e Advogados

61 – Tiago Cedraz Leite Oliveira

62 – Tiago Pugsley

63 – Vladimir Spindola Silva

64 – Wassef e Sonnenburg Sociedade de Advogados

