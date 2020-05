Felipe foi comprar cerveja em um bar, ao chegar no local entrou em uma discussão com um homem, que em posse de uma faca, desferiu um golpe que atingiu o peito

O adolescente Felipe Freire de Oliveira, de 17 anos, foi morto com uma facada no peito na madrugada de segunda-feira (18). O crime aconteceu em um beco localizado na Rua Padre José, no bairro Triângulo, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de populares repassadas a reportagem, Felipe foi comprar cerveja em um bar, ao chegar no local entrou em uma discussão com um homem não identificado, que em posse de uma faca, desferiu um golpe que atingiu o peito da vítima, em cima do coração. Mesmo ferido Felipe ainda conseguiu andar e caiu no beco.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram no local, nada puderam fazer pelo adolescente que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito criminal. O autor do crime não foi preso, nenhum morador quis falar sobre o crime, pois prevalece a lei do silêncio.

O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Comentários