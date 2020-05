Crime ocorreu na zona rural do Bujari; família disse que estava no roçado e ouviu os tiros

ITHAMAR

O jovem Valdemir Gomes da Silva, de 23 anos, foi morto com um tiro no tórax, no final da tarde de ontem segunda-feira (18), no km 50 da BR-364, zona rural do município de Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações do padrasto da vítima, a família estava reunida em um roçando, quando acabaram ouvindo um tiro de espingarda vindo da residência. Rapidamente os familiares deixaram todos os afazeres do campo e foram até o local, onde encontraram Valdemir caído com um ferimento de tiro de espingarda no tórax.

Os familiares ainda tentaram socorrer o jovem, mas a vítima morreu dentro do carro a caminho do hospital. O corpo foi levado ainda dentro do veículo para o Instituto Médico Legal (IML).

Após o cadáver ser levado à sede do IML, policiais militares foram acionados para encaminhar a família a Delegacia de Flagrante (Defla), para a realização dos procedimentos cabíveis. Um boletim de ocorrência foi feito e em seguida o corpo foi liberado para o sepultamento.

O caso agora segue sob a investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Comentários