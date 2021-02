O adolescente chegou vivo ao hospital e foi levado para o Centro Cirúrgico, e após os procedimentos, mas não resistiu e morreu

Por Ithamar Souza

O adolescente João Victor Gomes da Silva, de 17 anos, morreu na segunda-feira na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro de Rio Branco.

Ele foi ferido com dois tiros na noite deste domingo (7), no Ramal São José, no bairro Belo Jardim 1, na capital.

Segundo informações da polícia, o adolescente estava dentro da própria residência, quando dois homens chegaram a pé, invadiram a casa e um deles, de posse de uma escopeta, efetuou um tiro no peito da vítima. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado e encaminhou João Victor ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

O adolescente ainda chegou vivo ao hospital e foi levado para o Centro Cirúrgico, e após os procedimentos, foi levado para a UTI, mas não resistiu e morreu na noite desta segunda-feira (8).

O rapaz era estudante do Colégio Militar Dom Pedro II, que emitiu uma nota de pesar e suspendeu as atividades desta terça-feira (9) em respeito ao luto em toda a comunidade escolar.

