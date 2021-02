Cameli afirmou que não tolerará inércia de qualquer membro da sua equipe ou conivência com as tentativas de alguns políticos de desconstruir o seu trabalho que vem sendo pautado pela manutenção das vidas e das famílias acreanas

Por Marcos Venício

Em uma mensagem vazada, o governador Gladson Cameli (Progressistas) deu um puxão de orelhas em seu secretariado na tarde desta terça-feira (9). O recado ocorre cinco dias depois da reunião do governador com a bancada federal.

A reunião que deveria ser marcada por planejamento de ações contra a pandemia de Covid-19 que vem assolando o Acre, ocorrida entre a bancada federal do Acre em Brasília e o governador Gladson Cameli, acabou se tornando uma verdadeira “lavagem de roupa suja”.

Na ocasião, a reunião ficou marcada pela insatisfação dos parlamentares com secretários e milicianos digitais, que supostamente seriam pagos pelo governo de Cameli para desconstruir o trabalho realizado pela bancada em Brasília (DF).

Na mensagem, Cameli afirmou que não tolerará inércia de qualquer membro da sua equipe ou conivência com as tentativas de alguns políticos de desconstruir o seu trabalho que vem sendo pautado pela manutenção das vidas e das famílias acreanas.

“As informações e “desinformações” que chegam até o governo federal e à própria imprensa acerca do nosso trabalho têm causado sérios ruídos e prováveis desgastes nas relações políticas do governo do Acre, embora todos sejam testemunhas do esforço sobre-humano que tenho tido para salvar vidas independente de cor, raça, religião ou partido político. Reafirmo que não irei tolerar nenhuma inércia da parte de qualquer membro da nossa equipe ou conivência com as tentativas de alguns políticos de desconstrução de um árduo trabalho pela manutenção das vidas e das famílias do nosso Estado”, afirmou.

Em outro trecho, Cameli pediu a Deus que continue dando forças para que todos possam continuar trabalhando em União. “Que Deus continue nos dando forças para continuarmos trabalhando em união com todos, principalmente com o governo federal e a contribuição da população no que diz respeito à consciência e resistência à deslealdade e a mediocridade humana que, infelizmente, tanto nos atormenta em meio ao caos”, salientou.

