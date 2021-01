O secretário finalizou dizendo que a Segurança tem intensificado as investigações no setor de inteligência e alegou que isso tem refletido na redução de homicídios ligados à guerra entre facções.

“Há uma redução contínua no número de execuções derivado desse acompanhamento realizado pela inteligência e por meio de equipamentos de análise criminal, análise parcial e as operações estão sendo dirigidas de forma integrada no sentido de se antecipar às práticas delituosas.”