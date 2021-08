Acre teve a maior alta do ano na construção civil e é o estado com o quinto maior custo no setor

O Acre teve a maior alta do ano no setor de construção civil, segundo os dados do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que levam em consideração o mês de julho. O levantamento mostra um aumento de 2,49% com relação ao mês passado.

Foi a maior alta do ano no Acre, com 1,02 ponto percentual acima da taxa do mês anterior (1,47%). No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa do Acre foi de 14,42% e, a do Brasil, de 22,60%

Com uma média do metro quadrado a R$ 1503,67, o estado acreano é o quinto com o serviço mais caro do país, ficando atrás de Santa Catarina (R$ 1.608,14), Rio de Janeiro (R$ 1.585,77), São Paulo (R$ 1.552,48) e Paraná (R$ 1.519,14).

Mesmo estando ainda no ranking do maior custo, o Acre conseguiu uma nova colocação, já que já chegou a ser o terceiro com o maior custo médio na construção civil. Já com relação à região Norte, ele é o estado mais caro, onde a média do metro quadrado é R$ 1.483.