Acre registra queda na taxa de desemprego no segundo trimestre de 2025, afirma IBGE

A taxa de desocupação no Acre apresentou queda no 2º trimestre de 2025, alcançando 7,3% contra 8,2% registrados nos três primeiros meses do ano. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada nesta terça-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento mostra também que a taxa de desocupação da população de 14 anos ou mais recuou de 4,2% no 1º trimestre para 3,9% no 2º trimestre. Já a taxa de participação na força de trabalho subiu de 51,8% para 53,7% no mesmo período. O nível de ocupação também avançou, passando de 47,6% para 49,6%, o que indica uma variação positiva de 1,6 ponto percentual.

No 2º trimestre de 2025, o número de pessoas ocupadas no Acre chegou a 324 mil, contra 311 mil no trimestre anterior. A informalidade alcançou 151 mil trabalhadores, enquanto o setor público absorveu 70 mil pessoas no 2º semestre de 2025.

Já o setor privado empregou 146 mil pessoas. Desse total, 85 mil estavam empregadas com carteira assinada no setor privado, acima dos 83 mil do início do ano. Já os trabalhadores do setor privado sem carteira somaram 61 mil, também em alta frente aos 54 mil do 1º trimestre.

Rendimento do trabalho

Apesar do avanço da ocupação, o rendimento real do trabalho apresentou queda no estado. O rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, passou de R$ 2.693 no 1º trimestre para R$ 2.537 no 2º trimestre de 2025. A mesma tendência foi registrada no rendimento efetivamente recebido, que caiu de R$ 2.856 para R$ 2.509.

Entre os trabalhadores com carteira assinada no setor privado, o rendimento médio do trabalho principal caiu de R$ 2.183 no 1º trimestre para R$ 2.131 no 2º trimestre. Já para os empregados sem carteira, a renda recuou de R$ 1.591 para R$ 1.471.

