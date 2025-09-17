Bruninho teve alta e está em apartamento pago pelo cantor Gusttavo Lima

Teve alta nesta terça-feira, 16, do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e está em um apartamento alugado pelo cantor Gusttavo Lima, o menino Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, o Bruninho, que vive em Cruzeiro do Sul e teve um marca-passo implantado no cérebro.

Acompanhado dos pais e o irmão, o retorno de Bruninho para o Acre, que estava previsto para o dia 24 de setembro, foi adiado para o início de outubro. Antes da saída do hospital, o eletrodo cerebral implantado no cérebro dele, passou por nova calibração, passando de um para um e meio.

“O doutor Paulo pediu para a gente alterar a data do voo. A gente não vai mais dia 24, que estava confirmado, a gente vai só dia 6 de outubro agora, porque ele quer fazer mais ativações do aparelho e quer tirar os pontos da cirurgia aqui”, contou Marcus Vinicius Girado Teixeira, pai de Bruno.

