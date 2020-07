O boletim confirma mais 135 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado. Assim, o número oficial de casos confirmados da doença subiu de 14.487 para 14.622.

Foram notificados no estado 34.332 casos, sendo que destes 19.521 foram descartados. Outras 189 pessoas aguardam resultado de exame por RT-PCR do laboratório Mérieux e do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC.

Ainda conforme a Sesacre, 8.243 pessoas receberam alta médica, ou seja, não apresentam mais o vírus no organismo.

A taxa de ocupação de leitos de UTI para tratar Covid-19 neste domingo é de 89%, uma vez que dos 53 leitos disponíveis no estado, 47 estão ocupados. As vagas específicas para tratar casos graves de Covid-19 estão concentradas em Rio Branco, com 43 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 10 vagas.

Mortes por cidades Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 3 0 Assis Brasil 5 0 Brasileia 6 0 Bujari 3 0 Capixaba 5 0 Cruzeiro do Sul 38 0 Epitaciolândia 6 0 Feijó 7 0 Mâncio Lima 4 0 Marechal Thaumaturgo 1 0 Plácido de Castro 6 0 Porto Acre 9 0 Rio Branco 272 0 Rodrigues Alves 4 0 Santa Rosa do Purus 2 0 Sena Madureira 4 0 Tarauacá 5 0 Xapuri 4 0 Senador Guiomard 6 0 Manoel Urbano 1 0 Total 391 0

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, mantendo uma taxa de 1.643 casos para cada 100 mil habitantes e letalidade de 2,7%.

Dos casos positivos, 6.977 (47,7%) dos casos são do sexo masculino e 7.645 (52,3%) do sexo feminino. Quanto à faixa etária dos casos confirmados, a maior proporção encontra-se entre 30 a 39 anos em ambos os sexos.

Dos 391 óbitos registrados no Estado, o município de Rio Branco apresentou o maior número, 272. Quase 70% (269 casos) ocorreu em pessoas acima de 60 anos. De acordo com o sexo, 237 (60,6%) óbitos ocorreram no sexo masculino e 154 (39,4%) no sexo feminino. Dentre os 391 óbitos, 268 (68,5%) deles tinham alguma comorbidade, porém verifica-se que 123 (31,5%) das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham histórico de comorbidades.

Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:

Assis Brasil – 264

Cruzeiro do Sul – 245

Santa Rosa do Purus – 239

Bujari – 226

Tarauacá – 187

Rio Branco – 182