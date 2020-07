É possível que o prejuízo aos cofres públicos chegue à casa dos R$ 20 mil em apenas dois meses.

João Renato Jácome

Em dezenove meses de governo, as denúncias de corrupção ecoam nos corredores do Palácio Rio Branco. A Polícia Civil atua para descobrir os detalhes dos supostos esquemas que têm a finalidade de desviar recursos públicos para estruturar interesses nada democráticos e honrosos.

O novo escândalo que já chegou à cúpula do governo se trata se um possível método utilizado por servidores do Instituto de Terras do Acre (Iteracre) para desviar o combustível que abastece os veículos utilizados pelo órgão nos serviços externos. É possível que o prejuízo aos cofres públicos chegue à casa dos R$ 20 mil em apenas dois meses.

A informação, repassada por um profissional que integra a equipe do presidente da instituição, Alírio Wanderley Neto, que assumiu o comando da pasta em setembro de 2019, já deu início a uma sindicância interna que deve confirmar ou não, em 30 dias, ou seja, até o início de agosto, se houve de fato crime contra a administração pública.

A denúncia das supostas irregularidades foi feita em papel timbrado com a logomarca do Estado do Acre. Tudo enviado ao secretário de Gestão e Planejamento, Ricardo Brandão. Um verdadeiro dossiê entregue para tentar comprovar como funcionaria o suposto esquema.

_________________

Segundo a denúncia, houve o abastecimento de veículos que estão quebrados e parados no pátio do órgão. Além disso, servidores do Iteracre teriam feito abastecimentos com minutos de diferença um do outro, menos de 10 minutos, sendo alguns deles fora do horário de expediente, o que aumenta as suspeitas.

_________________

“Um único motorista, no dia 29/10/2019, conduziu e abasteceu 3 veículos com intervalos de um minuto para abastecer os mesmo. No entanto, não basta esse mesmo motorista dirigir os três ao mesmo tempo, eles se encontram quebrados (SEM USO) no Iteracre. O mesmo condutor no dia seguinte abastece mais dois carros inclusive um depois das 17 horas”, afirma o dossiê entregue ao secretário Brandão.

Não bastasse a informação, o dossiê acessado com exclusividade pelo portal Notícias da Hora aponta que a prática se repetiu por diversas vezes no órgão nos meses seguintes à posse de Alírio Neto no cargo de presidente do órgão. Ao dizer que confia na equipe, o presidente afirma desconhecer qualquer crime dentro do órgão.

A denúncia entregue a Ricardão Brandão também revela que houve três abastecimentos em pleno feriado e final de semana, o que, segundo a documentação, pode sugerir ainda mais as irregularidades percebidas pela denunciante, que era membro do corpo administrativo do órgão até ser exonerada, dias após fazer a denúncia.

O problema, como mostram os relatórios de faturamento do combustível, continuaram em janeiro de 2020, quando Alírio Neto completava quatro meses no comando do Iteracre. As imagens são claras e mostram também os horários dos abastecimentos, detalhadamente, com os valores que o instituto deveria pagar por isso.

“O mês de janeiro de 2020 se supera em relação aos meses de 2019 no dia 22/01/2020, a placa MZT 0271 foi abastecida em um intervalo muito curto no mesmo dia e dois abastecimentos depois das 19 horas, como mostra o destaque em azul, inclusive esta mesma estava quebrada e ainda se encontra quebrada”, disse a denunciante à data.

Conforme detalha o documento, o mesmo veículo foi abastecido mais de uma vez no mesmo dia, o que, segundo a denunciante, confirma “mais um absurdo de abastecer a mesma placa duas vezes em um intervalo de 2 horas”, levando em conta ainda que “aparece mais um abastecimento neste exato mesmo dia as 21 horas da noite”, diz o dossiê.

O presidente do Iteracre conversou com a reportagem do portal Notícias da Hora, mas preferiu não gravar entrevista para comentar o procedimento apurativo que está correndo no órgão.

Contudo, destacou que se alguém da equipe dele cometeu crime, este será punido com o rigor da lei, e garantiu que confia nos assessores que tem. Como dito, ele também nega ter conhecimento das irregularidades.

Comentários