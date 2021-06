Acre é o segundo estado com maior queda no nº de homicídios no 1º trimestre de 2021

Com essa redução, o Acre é o segundo estado com maior redução, ficando atrás apenas do Distrito Federal, que teve redução de 37%.

O índice nacional de homicídios criado pelo G1 é feito com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. E Estão contabilizadas no número as vítimas de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

“Desde 2019, percebemos uma redução e isso é fruto de três ações: controle do ambiente carcerário, haja vista que as organizações criminosas normalmente organizam as práticas delituosas por meio de comunicação no interior do ambiente carcerário; o policiamento orientado para o problema com análise de dados criminais produzido pelas agências de inteligência das forças de segurança, no sentido de definir quais são as áreas prioritárias do policiamento a fim de coibir a prática de delitos, e também a atuação da polícia judiciária a fim de intensificar a elucidação dos crimes de homicídio”, pontuou.