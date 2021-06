Mais de 1,1 mil presos devem ser vacinados contra a Covid-19 em Rio Branco

Após serem incluídos nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19, pelo menos 1.140 presos de Rio Branco, com idade a partir de 38 anos, com prioridade aos portadores de comorbidades, devem receber a primeira dose do imunizante que começou a ser aplicado nessa segunda-feira (31).

Dados do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) apontam que as doses da vacina foram divididas entre o Complexo Penitenciário de Rio Branco (FOC), Antônio Amaro Alves e Unidade Prisional Feminina (UPF).

Também foram distribuídas doses para as unidades do interior do estado, porém, o Iapen não recebeu o quantitativo, porque as doses são repassadas aos municípios e apenas no dia da aplicação é que o instituto recebe o balanço.

Moradores de rua, servidores do sistema prisional, presos, professores da educação infantil e trabalhadores de transporte aéreo foram inseridos nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19, na última semana e a vacinação começou nessa segunda.

“A logística estabelecida foi priorizar aquele privado de liberdade que tem alguma comorbidade e avançar nas faixas etárias. As unidades do interior também receberam doses e a responsabilidade é de cada município, e iniciamos em Rio Branco”, disse a chefe da Divisão de Saúde Prisional Ingrid Suarez.

Com medida para tentar conter o avanço da Covid, o Iapen suspendeu as visitas nos presídios. No último dia 20 de maio, uma portaria autorizou a retomada das visitas nos presídios do Acre, seguindo algumas recomendações e cronograma.