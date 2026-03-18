Acidente entre carro e moto deixa vítima com suspeita de fratura no Centro de Brasiléia

Colisão ocorreu em frente a unidade de saúde; vítima foi socorrida consciente e levada ao hospital

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta terça-feira (18), na Rua Rui Lino, no Centro de Brasiléia, em frente a uma unidade de saúde.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a guarnição foi acionada via COPOM (190) e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sendo socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil.

O condutor do automóvel relatou que trafegava pela via quando a motocicleta teria acessado a rua de forma repentina e sem sinalização, o que resultou na colisão. Já a vítima, posteriormente ouvida no hospital, afirmou que foi atingida por um veículo em alta velocidade e que não percebeu a aproximação.

Equipes do Corpo de Bombeiros que passavam pela rodovia também prestaram apoio no atendimento. A vítima foi encontrada consciente, porém com fortes dores, sendo identificada suspeita de fratura na região pélvica e em um dos membros inferiores.

Após os primeiros atendimentos e imobilização, incluindo estabilização da pelve e do membro afetado, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Brasiléia para avaliação médica especializada.

O boletim de ocorrência foi registrado e imagens, incluindo vídeos que circulam nas redes sociais, foram anexadas para auxiliar na apuração dos fatos. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

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