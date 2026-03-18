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Brasil

Fazenda se reúne com estados para debater redução de ICMS sobre diesel

Publicado

3 minutos atrás

em

Gustavo Moreno/Metrópoles
Funcionário abastece tanque no centro de Distribuição da Petrobras no SIA combustivel tanque gasolina alcool diesel - Metrópoles

Em meio à investigação da Polícia Federal sobre o aumento dos preços dos combustíveis, o Ministério da Fazenda convocou, para esta quarta-feira (18/3), uma reunião com os estados para discutir uma “redução temporária” da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o diesel.

A convocação ocorre no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), órgão que reúne todos os secretários de Fazenda dos entes federativos, mas é presidido pela Fazenda.

O ofício sobre a reunião é assinado pelo secretário-executivo do Confaz, Carlos Henrique de Azevedo Oliveira. Segundo ele, a convocatória se deu a pedido do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.

Crise

Nessa terça-feira (17/3), a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar a prática de abuso de preços de combustíveis em todo o país.

Paralelamente, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), realiza fiscalizações nos estados para apurar os preços.

Diante da situação, o governo federal começou a se mobilizar para evitar uma greve nacional dos caminhoneiros. A categoria tem ameaçado fazer paralisação por causa da alta do diesel.

Nesta quarta o ministro dos Transportes, Renan Filho, vai anunciar medidas para ampliar a fiscalização do cumprimento da tabela do piso mínimo do frete para a categoria.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

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Brasil

Justiça decreta prisão de trio que marcou mulher trans com suástica

Publicado

9 minutos atrás

em

18 de março de 2026

Por

Reprodução/ Top Mídia News
Delegacia de Polícia Civil

Os três jovens envolvidos na agressão contra uma mulher trans em Ponta Porã (MS) tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva no domingo (15/3). A decisão judicial ocorreu após denúncias de cárcere privado e tortura física e psicológica, que incluíram a marcação de uma suástica no corpo da vítima.

A vítima utiliza o nome social Letícia, relatou à polícia que o crime aconteceu após um reencontro com seu ex-companheiro, que a teria convencido a acompanhá-lo até a residência de um casal, onde estaria o pagamento por um serviço corte de grama, conforme informações do portal Ponta Porã News.

Leia a reportagem completa completa em Top Mídia News

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

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Brasil

Mulher conhece pai biológico após mais de 40 anos em velório do irmão.

Publicado

9 minutos atrás

em

18 de março de 2026

Por

Reprodução/Redes sociais
imagem colorida mulher conhece pai biologico em velorio

Goiânia – A corretora de imóveis Juliana Bento viveu uma experiência impactante nessa terça-feira (17/3). Por meio das redes sociais, ela relatou que , durante o velório de um irmão. Juliana descreveu a situação como “estranha”.

Conforme o relato da mulher, ela conhecia o irmão desde a adolescência, apenas por telefone. No entanto, quando soube da morte do familiar, em razão de uma infecção generalizada, ela decidiu ir ao velório dele, na capital goiana, situação em que conheceu o genitor.

“Chegando no cemitério, eu comecei a perguntar para as pessoas quem era o pai biológico dele, porque eu encontrando o pai dele, eu encontraria meu pai. Então, eu conheci hoje”, contou.

Procura pelo pai

Ainda no vídeo, Juliana conta que já havia procurado o pai em outros momentos, mas sem sucesso. A corretora descreveu o momento que o encontrou como “estranho”.

“Depois de quase 43 anos, eu o conheci. Foi a primeira vez que eu tive contato com ele e ele comigo. Então, é meio estranho na hora”, contou.

Apesar do estranhamento inicial, Juliana revelou que ela e o pai combinaram um novo encontro para se conhecerem melhor.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

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Brasil

Ninho de ratos cai sobre cliente em supermercado de Niterói

Publicado

17 minutos atrás

em

18 de março de 2026

Por

Imagem colorida, as fotos, embora não mostrem o momento exato do incidente, revelam o braço do consumidor sangrando- Metrópoles

Um vídeo que viralizou nas redes sociais expõe uma situação alarmante em um supermercado de Niterói (RJ). Um homem afirma ter sido atingido por um ninho de ratos enquanto fazia compras na Rua Dr. March, no Barreto, no último domingo (15/3).

As imagens, embora não mostrem o momento exato do incidente, revelam o braço do consumidor sangrando, possivelmente após arranhões ou mordidas, e o teto do estabelecimento com aberturas visíveis.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

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