Um acidente envolvendo uma moto e um carro na avenida 25 de Agosto, em Cruzeiro do Sul, deixou duas pessoas que estavam na motocicleta bastante feridas.

O condutor e o garupa tiveram múltiplas fraturas nos membros inferiores e superiores. O motorista do veículo, Sebastião Teixeira, permaneceu no local do acidente enquanto todos os trâmites legais eram feitos. O teste de bafômetro deu negativo. Ele relata que trafegava na 25 de agosto e de repente a moto cruzou a sua frente, bateram do lado e caíram.

Segundo a Ciretran o condutor da moto estava embriagado e com a documentação vencida. Os dois homens foram levados pelo SAMU para o Hospital do Juruá e um deles foi submetido a cirurgia.

