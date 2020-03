A reportagem obteve informação junto à Vigilância Epidemiológica, que o município de Acrelândia, já tem 4 caos confirmados de coronavírus. Todos confirmados nesta segunda-feira (30).

Segundo informações repassadas pelo órgão, os pacientes com covid-19 tiveram contato com infectados em Rio Branco e, provavelmente, levaram a doença para o município. Fontes da cidade alertam que pode ter mais de 30 caos suspeitos no município.

No último domingo (29), foram diagnosticados dois casos de pacientes infectados com a doença e com as confirmações desta segunda, a região está em estado de alerta.

O secretário municipal de Saúde, Tião Rita de Carvalho, revelou que a situação é preocupante, porém a comunidade não precisa entrar em pânico, apenas obedecer as recomendações da saúde.

No entanto, um novo decreto do executivo sai nesta terça-feira (31), com as novas medidas que serão adotadas na cidade.

A Secretaria Estadual de Saúde deve emitir um novo boletim epidemiológico por volta das 16 horas desta segunda-feira, ao todo, 80 exames aguardam resultados.