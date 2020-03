Em carta de desfiliação presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, Antônio Morais pede para sair, PT perde o segundo vereador na capital acreana

0 ex-deputado estadual Ney Amorim (sem partido) está fora do Estado. Foi ver a filha, Maria das Graças (homenagem a mãe dele), nascer. Volta na quarta-feira, primeiro de abril, segundo apurou o blog do Evandro Cordeiro, para ir direto à sede do MDB, onde provavelmente se filiara.

As conversas entre ele e a direção do partido estão bem avançadas. Não se sabe ao certo qual seria o papel dele nas próximas eleições, mas o partido já garantiria, pelo menos, um nome forte para 2022.

PT perdeu mais um na capital.

Presidente da Câmara de Rio Branco pede desfiliação do PT em carta de desfiliação

O Partido dos Trabalhadores do Acre acaba de perder o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, Antônio Morais.

Em uma carta, onde pede a desfiliação, o vereador diz apenas que o rompimento é por circunstâncias pessoas, sem entrar em detalhes. Lembra que o pai, Cosmo Morais, foi um dos maiores entusiastas do PT.

Em outra parte da carta de desfiliação, o vereador pede compreensão e respeito dos agora ex-companheiros de partido.

Com a saída de Antônio Morais, o PT perde o segundo vereador na capital acreana, já que Mamed Dankar também se desfiliou do partido.

Leia na íntegra a carta de Antônio Morais:

Prezados companheiros, depois de quase 4 anos, na data de hoje, protocolei meu pedido de desfiliação ao Partido dos Trabalhadores – PT.

A decisão foi tomada depois de uma longa reflexão, considerando que para mim o rompimento é difícil por circunstâncias pessoais, pois meu pai, COSMO MORAIS, foi um dos maiores entusiastas do PT.

De minha parte, levo a certeza de que dediquei 4 anos da minha vida política a esse projeto e que aprendi a importância da atuação partidária e da coerência, mesma coerência que me leva, agora, a um novo modelo de participação.

Acredito que a política deve ser sempre a arte de somar e dialogar, por isso que peço a compreensão e respeito dos meus agora ex-companheiros de partido, mas companheiros de luta.

Agradeço à confiança, pela amizade, pelo respeito, pela convivência dos últimos anos. Por isso, venho através dessa mensagem comunicar que sairei do grupo. Ressalto que independente de minha saída do Partido, saiba que toda a militância pode contar com o apoio do Vereador Antônio Morais.

A vocês, o meu abraço e um até breve.

Vereador Antônio Morais

