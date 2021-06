Ação do bem: Policiais Civis atendem pedido de irmãos para participar de aniversário

Policiais Civis de Rio Branco, Epitaciolândia e Brasiléia, realizaram uma grata surpresa para duas crianças que fizeram aniversário neste domingo, dia 27.

Os Policiais Civis receberam a informação que as crianças, Kauã e Kauê, ambos de nove anos, são fãs da Polícia e que solicitaram de aniversário da mãe um almoço na companhia de Policiais.

Diante do singelo pedido, os Agentes foram até o local, no km 08 da Estrada Velha e fizeram uma linda surpresa aos aniversariantes. Além de receber presentes dos policiais, os gêmeos, puderam tirar fotos com a equipe e matar um pouco da curiosidade sobre o trabalho policial.

Os Policiais e familiares, além de alguns amigos presentes, participaram de uma oração e um almoço.

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, que é Delegado de Polícia Civil, também esteve presente no almoço e destacou a importância desse tipo de trabalho social.