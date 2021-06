Prefeitura de Brasiléia Inicia Programação de 111 anos do Município

A Prefeitura de Brasiléia iniciou, na manhã deste Sábado, 26, a programação alusiva aos 111 anos de emancipação do município.

A abertura do aniversário da cidade teve início com atendimento de saúde Itinerante realizado no quilômetro 52 (cantina) e contou com a presença da prefeita do município,além da maioria de seu secretariado. Fernanda Hassem, vem desenvolvendo com mestria o seu segundo mandato, fazendo um mandato popular.

Até o dia 04 de Julho (próximo domingo), a prefeitura está com extensa programação, que inclui atividades esportivas, inaugurações, Ordens de Serviço, apresentação da banda da Polícia Militar e desfile cívico em carro aberto.

Outra grande atividade será a realização da Sessão da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), onde acontecerá a I Caravana de Prefeitos ao Alto Acre. Fernanda Hassem vai ser anfitriã e receberá cerca de 20 Prefeitos dos 22 municípios do Estado.

A presença do Governador do Estado, Gladson Cameli e parlamentares no aniversário de Brasileia também está confirmada dias 01 e 02 de Julho.

Fernanda Hassem afirmou que a equipe municipal está trabalhando a todo vapor, para a realização das atividades alusivas. ” Infelizmente devido a pandemia, não teremos o nosso tão tradicional Carnavale, mas nossa programação foi elaborada com muito carinho, para homenageamos nossa Brasiléia pelos seus 111 anos de história e conquistas”, finalizou.