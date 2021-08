Acabou o isolamento: Ao lado de Jerry, Gladson autoriza reabertura do maior ramal de Assis Brasil

Quando o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço autorizando a obra de reabertura e manutenção do ramal do Icuriã, na manhã desta segunda feira,2, na comunidade Divisa, distante 36 km da sede de Assis Brasil, ele pôs fim a uma espera que durava décadas.

Ao lado do prefeito Jerry Correia, do secretário de Meio Ambiente e Políticas Indígenas, Israel Milani, do diretor do Deracre, Petronio Antunes, dos deputados estaduais Antônio Pedro e Vagner Felipe, o governador autorizou investimentos na ordem de R$ 4,5 milhões para execução de serviços de melhoramento e recuperação do ramal do Icuriã e outras viciarias para a melhoria da trafegabilidade e escoamento da produção que vai beneficiar aproximadamente 7.500 mil famílias. Diante de dezenas de agricultores e indígenas, o governador entregou também um caminhão basculante, uma pá carregadeira e uma retroescavadeira para auxiliar o município da abertura e manutenção de ramais. Além disso foi autorizado o repasse de R$ 468 mil de emendas dos deputados estaduais Vagner Felipe e Daniel Zen para limpeza de ruas e de ramais.

O ramal do Icuriã é a maior estrada vicinal de Assis Brasil, localizado dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes, que possui só em Assis Brasil, uma área de duzentos e sessenta mil hectares. Segundo o presidente da Associação local residem nela cerca de quatrocentas e cinquenta famílias.

“Hoje estamos testemunhando aqui a realização de um sonho. Muitos passaram e prometeram, mas o senhor veio aqui tornar esse sonho realidade”, disse Jose Rodrigues de Araújo, presidente da Associação de Moradores da Resex.

“Se teve uma coisa positiva que ganhei nesse mandato foi sua amizade prefeito”, diz Gladson a Jerry.

Em sua terceira visita a Assis Brasil só esse ano, o governador Gladson Cameli, mostrou mais uma vez que nunca olhou para cor partidária. De uma só vez o chefe do executivo deixou na cidade quase R$ 5 milhões de investimentos e garantiu que até o final do mandato fará mais. Cameli destacou o trabalho de abertura Correia e revelou ter admiração pelo novo amigo.” Ao povo aqui da zona rural, meu respeito. Prefeito Jerry, a coisa que mais admiro é a gratidão que ele tem. A você prefeito, se teve uma coisa de positivo que ganhei nesse mandato foi a nossa amizade. As promessas estão sendo cumpridas e vamos continuar trabalhando”, garantiu o governador.

Com apenas 7 meses de mandato, Jerry Correia vem destacando pelas muitas ações positivas executadas, com destaque para a atenção dada a quem mora na zona rural. “O governo tem sido um grande parceiro. Foram muitas promessas mas hoje estamos vendo a realidade. Governador, olhe: quero lhe agradecer de coração. Sem sua ajuda a gente não estaria aqui realizando esse ato. Obrigado, muito obrigado”, disse Jerry.

O presidente da Câmara Wendell Gonçalves, o Thyero e os vereadores Eduardo Marques, o Peleco, Juracy Pacheco, o Jura e o vice prefeito Reginaldo Bezerra também prestigiaram o evento.