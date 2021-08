Prefeitura de Brasileia realiza mais de 500 atendimentos na colocação Tabatinga

SECOM

Não se trata apenas de administrar o município, se trata de cuidar de vidas, garantir saúde, educação e trafegabilidade para os seus moradores. Dessa forma a gestão da prefeita Fernanda Hassem e Carlinhos do Pelado vem fazendo, cuidando de Brasileia e seus habitantes.

O trabalho iniciou na madrugada de sábado, 31 julho, quando os profissionais da saúde e assistência social se deslocaram da área urbana para a rural as 3 horas da manhã. A comitiva com os profissionais percorreu 139 quilômetros durante 4 horas até chegar na colocação Tabatinga para iniciar os atendimentos odontológicos, exames do PCCU, vacinação contra a covid-19 com doses da Janssen, cadastros do Bolsa Família, testes rápidos entre outros serviços de saúde ofertados. Essa é a primeira vez que um(a) prefeito(a) de Brasileia leva esses serviços até a comunidade.

Os atendimentos foram realizados na casa do Pastor Edson, que cedeu o espaço para que a equipe da Prefeitura de Brasileia atendesse a população. “Para mim é motivo de muita alegria e uma grande honra em receber toda a equipe da prefeita Fernanda Hassem em minha casa, hoje estamos colhendo o fruto que nós merecemos e sempre estarei orando pela vida dessas pessoas”, destacou Pastor Edson, morador da comunidade Tabatinga.

Os atendimentos foram realizados durante todo o sábado. Pessoas que moram na comunidade do Iaco, no território de Sena Madureira, caminharam durante 5horas até chegar no local onde estava o carro para levar eles e receber atendimento de saúde oferecidos pela Prefeitura de Brasileia.

“Eu estou muito feliz, só tenho de agradecer a prefeita e toda a equipe da prefeitura. Eu já estou de cabeça branca, eu vi isso quando eu era criança aí pelos seringais e hoje está voltando, eu fiquei muito feliz e muito grato por esse trabalho da Prefeitura de Brasileia. Eu sou hipertenso precisava ir na cidade para poder pegar meu remédio cheguei aqui recebi ele e aproveitei para tomar minha vacina contra o coronavírus” enfatizou Lucimar Souza, produtor rural.

A equipe realizou 85 atendimentos médicos, 30 odontológicos, 240 testes rápidos, 3 atendimentos psicológicos, 90 atendimentos coletivo com palestras, 13 cadastros no Bolsa Família, 4 exames de PCCU e aplicação de 70 doses de vacina.

Garantindo o Acesso

Além dos atendimentos de saúde e assistência social a prefeita Fernanda anunciou que encaminhou um pedido ao ICMBio para que possa realizar a manutenção e melhoramento de 25km de ramal, facilitando o acesso das famílias que residem na comunidade do Iaco até a cidade, em Brasileia.

“Eu só tenho a agradecer a Deus e a nossa equipe, estar aqui dentro da comunidade Tabatinga conversando com os moradores do Iaco, Amapá, Pedreira e Principal é uma honra e uma renovação do compromisso com todos eles que há tanto esperavam pelo investimento do poder público. Nós estamos em uma região que para chegar até o Iaco são 25km e nós junto com a AMOPREBE mapeamos e pedimos ao ICMBio para fazer o melhoramento do ramal, estou muito otimista e confiante que vai dar certo e que vamos fazer história”, informou Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia.