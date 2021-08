PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 028/2021

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, Estado do Acre, através de seu Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 028/2021, inicialmente marcado para o dia 09/08/2021 às 08h00min, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia/AC, para correções no processo administrativo e edital do presente certame.

Epitaciolândia/AC, 30 de julho de 2021.

Agleison Rodrigues dos Santos

Pregoeiro

Decreto nº 076/2021