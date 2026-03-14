Cotidiano
AAVP promove torneio entre escolinhas na Arena Prainha Beach
A Associação Acreana de Vôlei de Praia(AAVP) promove neste sábado, 14, a partir das 14 horas, na Arena Prainha Beach, um torneio entre escolinhas. A competição vai colocar em quadra atletas entre 8 e 13 anos.
“O torneio terá 22 duplas. Esse número é recorde para os atletas mais novos e isso mostra o momento do vôlei de praia acreano. Trabalhar na formação é fundamental”, declarou o presidente da AAVP, professor Cláudio Baixinho.
Parceria com a FEAV
A AAVP e Federação Acreana de Voleibol(FEAV) firmaram uma parceria para a temporada de 2026 e o número de competições deve aumentar.
“Essa parceria com a federação será muito importante para a formação do nosso vôlei. A reunião com o presidente João Petrolitano foi bastante proveitosa”, avaliou Cláudio Baixinho.
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Cotidiano
Rainhas da Bola terá semifinais na quadra do Lourenço Filho
As semifinais do Rainhas da Bola de Futsal serão disputadas neste domingo, 15, a partir das 8h40, na quadra do Colégio Lourenço Filho. Real Sociedade e Veneza decidem a primeira vaga para a decisão e na segunda semifinal a Assermurb enfrenta Porto Acre.
“Teremos semifinais bem equilibradas. As equipes entram em quadra sem vantagem e se os jogos terminarem empatados os finalistas serão definidos nas cobranças de penalidades”, explicou o coordenador do torneio, Marcelo Fontenele.
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Cotidiano
Acre é derrotado pelo Mato Grosso na estreia do Brasileiro Sub-16
A Seleção Acreana perdeu para o Mato Grosso por 2 sets a 0, com parciais de 25×21 e 25×17 neste sábado, 14, em Saquarema, no Rio de Janeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino da 1ª Divisão Sub-16.
Os garotos acreanos realizaram inícios de sets equilibrados, mas no momentos decisivos cometerem muitos erros.
Mais dois jogos
Os meninos acreanos enfrentam as seleções de Roraima e do Piauí neste domingo, 15, e precisam vencer os jogos para ter possibilidade de lutar por medalhas.
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Cotidiano
Galvez e Rio Branco disputam 1ª semifinal do Estadual
Galvez e Rio Branco fazem neste sábado, 14, a partir das 15 horas, no Tonicão, a primeira semifinal do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Imperador, equipe de melhor campanha na fase de classificação, joga por uma vitória simples para ser finalista da competição.
Galvez
Maurício Carneiro terá o elenco completo para o confronto diante do Rio Branco. O treinador deve realizar mudanças no setor defensivo, mas a confirmação dos titulares vai ocorrer somente 30 minutos antes do início da partida.
Rio Branco
O Rio Branco precisa vencer ou empatar para levar a decisão da vaga para o segundo jogo das semifinais. O técnico Ulisses Torres manteve o padrão tático da primeira fase e espera um jogo equilibrado.
Trio de Rondônia
Um trio de Rondônia comanda Galvez e Rio Branco. Angleison Marcos Vieira será o árbitro e terá como auxiliares Renato Aparecido dos Reis e Tiago Ferreira.
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