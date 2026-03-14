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Cotidiano

11ª Copinha Arasuper vai ter 6 jogos para fechar 1ª fase

Publicado

1 minuto atrás

em

Foto João Valente: Partidas do Sub-10 decidem os últimos classificados

A 11ª Copinha Arasuper de Futsal vai ter 6 partidas neste domingo, 15, e os confrontos irão finalizar a primeira fase da competição. Os jogos da categoria Sub-10 são valendo classificações e no Sub-12 e 14, os resultados definirão os duelos da segunda fase.

“São jogos importantes por vários aspectos. Tivemos a primeira fase com muitos e felizmente vamos fechar sem nenhum WO”, comentou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.

Partidas do Sub-14

Botafogo x Furacão do Norte

PSC x Bangu

Sub-12

Camisa 11 x Meninos da Vila

Barcelona do Calafate x Santa Cruz

Sub-10

Bombeiros Mirim x Escola Galvez

Flamenguinho x Botafogo

Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES

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Cotidiano

AAVP promove torneio entre escolinhas na Arena Prainha Beach

Publicado

4 horas atrás

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14 de março de 2026

Por

Foto AAVP: Uma nova geração de atletas sendo formada no vôlei de praia

A Associação Acreana de Vôlei de Praia(AAVP) promove neste sábado, 14, a partir das 14 horas, na Arena Prainha Beach, um torneio entre escolinhas. A competição vai colocar em quadra atletas entre 8 e 13 anos.

“O torneio terá 22 duplas. Esse número é recorde para os atletas mais novos e isso mostra o momento do vôlei de praia acreano. Trabalhar na formação é fundamental”, declarou o presidente da AAVP, professor Cláudio Baixinho.

Parceria com a FEAV

A AAVP e Federação Acreana de Voleibol(FEAV) firmaram uma parceria para a temporada de 2026 e o número de competições deve aumentar.

“Essa parceria com a federação será muito importante para a formação do nosso vôlei. A reunião com o presidente João Petrolitano foi bastante proveitosa”, avaliou Cláudio Baixinho.

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Cotidiano

Rainhas da Bola terá semifinais na quadra do Lourenço Filho

Publicado

4 horas atrás

em

14 de março de 2026

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Foto cedida: Semifinais neste domingo devem ser bem equilibradas

As semifinais do Rainhas da Bola de Futsal serão disputadas neste domingo, 15, a partir das 8h40, na quadra do Colégio Lourenço Filho. Real Sociedade e Veneza decidem a primeira vaga para a decisão e na segunda semifinal a Assermurb enfrenta Porto Acre.

“Teremos semifinais bem equilibradas. As equipes entram em quadra sem vantagem e se os jogos terminarem empatados os finalistas serão definidos nas cobranças de penalidades”, explicou o coordenador do torneio, Marcelo Fontenele.

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Cotidiano

Acre é derrotado pelo Mato Grosso na estreia do Brasileiro Sub-16

Publicado

4 horas atrás

em

14 de março de 2026

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Foto PHD: Seleção Acreana terá jogos decisivos neste domingo(15)

A Seleção Acreana perdeu para o Mato Grosso por 2 sets a 0, com parciais de 25×21 e 25×17 neste sábado, 14, em Saquarema, no Rio de Janeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino da 1ª Divisão Sub-16.

Os garotos acreanos realizaram inícios de sets equilibrados, mas no momentos decisivos cometerem muitos erros.

Mais dois jogos

Os meninos acreanos enfrentam as seleções de Roraima e do Piauí neste domingo, 15, e precisam vencer os jogos para ter possibilidade de lutar por medalhas.

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