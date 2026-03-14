11ª Copinha Arasuper vai ter 6 jogos para fechar 1ª fase

A Associação Acreana de Vôlei de Praia(AAVP) promove neste sábado, 14, a partir das 14 horas, na Arena Prainha Beach, um torneio entre escolinhas. A competição vai colocar em quadra atletas entre 8 e 13 anos.

“O torneio terá 22 duplas. Esse número é recorde para os atletas mais novos e isso mostra o momento do vôlei de praia acreano. Trabalhar na formação é fundamental”, declarou o presidente da AAVP, professor Cláudio Baixinho.

Parceria com a FEAV

A AAVP e Federação Acreana de Voleibol(FEAV) firmaram uma parceria para a temporada de 2026 e o número de competições deve aumentar.

“Essa parceria com a federação será muito importante para a formação do nosso vôlei. A reunião com o presidente João Petrolitano foi bastante proveitosa”, avaliou Cláudio Baixinho.

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