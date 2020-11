Outros 12.000 títulos são de pessoas que deixaram de fazer a renovação do cadastro e a biométrica, com isso o título de eleitor está suspenso.

A Tribuna

Doze por cento eleitores do Acre não vão poder votar no dia 15 de novembro. A Justiça Eleitoral suspendeu ou cancelou 75.791 títulos. Desse total 19.400 estão em Rio Branco e os demais em 16 municípios. Em Cruzeiro do Sul serão 8.800 eleitores a menos.

São 63.833 eleitores que deixaram de votar nas últimas três eleições e tiveram os títulos cancelados. Outros 12.000 títulos são de pessoas que deixaram de fazer a renovação do cadastro e a biométrica, com isso o título de eleitor está suspenso.

Segundo Dulci Dalacosta , analista judiciária do T.R.E/AC, nem adianta as pessoas procuraram os cartórios eleitorais para colocar em dia o título de eleitor. “Deveriam ter feito isso em maio, quando houve o prazo final para o cadastro eleitoral. Agora só vão poder regularizar o documento em dezembro, quando passar a eleição”, explicou.

Em todo o estado podem votar 561.261 eleitores, todos considerados aptos pelo Tribunal Regional Eleitoral, divididos em 2.261 seções.

Comentários