Gefron apreende 5 quilos de maconha em caminhão da Translima, na BR-364

Prefeitura de Brasiléia, representada por sua equipe técnica, se reuniu com representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Extrativista do Baixo Acre (AMOPREB) para discutir os procedimentos necessários à obtenção de licenças para a mecanização dentro da Reserva Extrativista.

A reunião contou com a presença de Ana Kelly, Secretária Municipal de Agricultura; Jenifer Marcelino, Analista Ambiental; Leilane Granjeiro, Técnica Ambiental; Antônio Francisco, representando a Secretaria Estadual de Agricultura; Romário Campelo, Presidente da AMOPREB; Mário Jorge, Secretário Adjunto de Agricultura; Francisco Lima, Gerente de Ramal; e Lajúscia Cantuário, Assessora de Gabinete.

O principal objetivo do encontro foi alinhar os procedimentos e requisitos para a obtenção da licença necessária para a mecanização, que visa melhorar as condições de trabalho e a produtividade dos moradores da reserva, garantindo ao mesmo tempo a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da região.

Ana Kelly destacou a importância do diálogo entre as entidades envolvidas para assegurar que todas as ações sejam realizadas em conformidade com as normas ambientais. “Estamos empenhados em proporcionar melhorias para os produtores da reserva, sempre respeitando as diretrizes de preservação ambiental”, afirmou a secretária.

Romário Campelo, presidente da AMOPREB, reforçou a necessidade de mecanismos que facilitem a vida dos extrativistas sem comprometer o ecossistema local. “Precisamos encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental para garantir a sustentabilidade das nossas atividades”, disse Campelo.

Os representantes do ICMBio, Jenifer Marcelino e Leilane Granjeiro, explicaram os requisitos e os procedimentos que devem ser seguidos para a emissão das licenças, destacando a importância de cumprir com todas as regulamentações ambientais para evitar impactos negativos na biodiversidade da reserva.

A reunião foi considerada produtiva por todos os participantes, que se comprometeram a continuar trabalhando em conjunto para alcançar as metas propostas, garantindo o bem-estar dos moradores da reserva e a preservação ambiental.

