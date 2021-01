Menos de 53% da população acreana está disposta a se vacinar contra o COVID 19 assim que a vacina estiver disponível.

Esta é uma das conclusões da pesquisa Data Control realizada em Rio Branco, com algumas perguntas estendidas a Cruzeiro do Sul e divulgada com exclusividade.

Exatos 52,6% dos cidadãos de Rio Branco pretendem se vacinar contra 33,2% que afirmam que não tomarão a vacina e 14,1% que permanecem indecisos. Este é o resultado da campanha do governo federal contra a vacinação, que ganha muitos adeptos no Acre.

Esta posição pode ser explicada ao se constatar os índices de aprovação do presidente Bolsonaro na capital e em Cruzeiro do Sul identificados pela pesquisa. A negação da eficácia e o realce dos eventuais perigos da imunização encontram maior representação junto aos apoiadores do presidente. Bolsonaro tem em Rio Branco 17,4% de conceito ótimo, 36,5% de bom, totalizando uma aprovação de 53,9% na capital, contra 3,9% de conceito ruim e 15,1% de conceito péssimo, somando 18% de reprovação. Para 25,3% o governo de Bolsonaro é regular.

Em Cruzeiro do Sul, a aprovação do presidente ainda á maior. Ele tem 21% de ótimo, 45% de bom, representando 66% de conceitos positivos contra 8,2% de ruim e 7,2% de péssimo, um total de 15,4% de desaprovação. Para 16% o governo é regular.

84% dos acreanos esperam melhoria de vida em 2021

A esperança dos acreanos, majoritariamente, é que a vida vai melhorar em 2021, O otimismo toma conta de 75% da população, segundo a pesquisa Data Control. Para 8,9% a vida vai melhorar muito. Só 6,9% acreditam que a vida vai piorar e 0,9% que vai piorar muito. Para 6,3% vai ficar igual a este ano.

O principal sonho dos acreanos para 2021, como é de se prever, é que acabe a pandemia. Essa é a opção de 18,8% dos entrevistados, seguida de votos de boa saúde, com 14,8%. A manutenção ou a obtenção de emprego também alcança índice relevante, de 13,5%. Confira o quadro de desejos dos acreanos para 2021

População aprova ação do governador na pandemia e faz avaliação positiva de sua gestão

Expressivos 74,3% da população aprovam a conduta e as decisões tomadas pelo governador Gladson Cameli durante a pandemia. A conduta do governador, que desde o primeiro momento se baseou em opiniões de especialistas e da ciência para sias decisões só é desaprovada por 17.1% dos acreanos, enquanto 8,6% não sabem avaliar.

Em Rio Branco, a aprovação do governador chega a 60,5%, concentrados em 14,8% que consideram sua gestão ótima, 45.7% que avaliam como boa, contra 4,9% de conceito ruim e 5,9% de péssimo, uma desaprovação de 10,8%. Para 28% o governo é regular.

Rio Branco

Em Cruzeiro do Sul, os números são ainda melhores para o governador Gladson. Lá, ele avaliado de forma positiva por 80,8% da população com 28,2% de conceito ótimo, 52,6% de conceito bom, contra apenas 2,6% que consideram ruim e também 2,6% que avaliam como péssimo, em uma desaprovação de 5,3%. Para 11,4% dos cruzeirenses, o governador tem um desempenho regular.

Conclusão do pronto socorro e pagamento do funcionalismo impulsionam popularidade de Gladson

A conclusão do Pronto Socorro em Rio Branco, o pagamento de salários atrasados do funcionalismo e a construção dos hospitais de campanha e a ação do INTO contra a COVID são apontadas como ações de destaque dos dois primeiros anos do governo de Gladson Cameli. Veja o resultado da pesquisa

Prefeita encerra o mandato com avaliação dividida

A prefeita Socorro Neri chega ao fim de seu mandato dividindo a opinião dos eleitores da capital. Enquanto 36,8% da população consideram sua administração positiva (7,9% ótima e 28,9% boa), outros 38,8% avaliam de forma negativa (11,5% ruim e 27,3% péssimo), enquanto 21,7% consideram a gestão da prefeita Socorro Neri como regular.

Em Cruzeiro do Sul, o prefeito Clodoaldo Rodrigues teve avaliação mais consistente ao fim de seus cinco meses de mandato. Ele está sendo aprovado por 79,2% dos cruzeirenses (34% ótimo e 45,2% bom) e reprovado por apenas 3,4% (2,2% ruim e 1, 2% péssima). Para 8% sua gestão foi regular e 9,4% não souberam responder.

Saúde deve ser a prioridade do prefeito Tião Bocalom

Os eleitores de Rio Branco não têm dúvida. Cuidar da melhoria do atendimento nos postos de saúde municipais deve ser a primeira providência a ser tomada pelo prefeito Tião Bocalom, que assume amanhã. Essa é a opinião de 31,9% da população da capital. Para 25%, a prioridade deve ser a geração de empregos e 8,9% apontam a melhoria da situação das ruas.

A pesquisa Data Control foi realizada no dia 29 de dezembro em Rio Branco e nos dias 23 e 24 de dezembro em Cruzeiro do Sul. Ouviu 608 eleitores na capital, devidamente estratificados e 500 em Cruzeiro do Sul. A margem de erro é estimada em 4% em um intervalo de confiança de 95% Não há mais necessidade de registro de pesquisas.

