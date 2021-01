O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), participou da cerimônia de posse do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), e do vice Henrique Afonso (PSD), que foi realizada na sede da Igreja Assembleia de Deus, na noite de ontem (1).

O evento contou ainda com a presença do governador Gladson Cameli, do 1° secretário do Poder Legislativo, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), e de Clodoaldo Rodrigues, que repassou a faixa de gestor da cidade ao correligionário.

Sem a presença de público por causa da pandemia, a cerimônia foi transmitida pelas redes sociais da prefeitura.

Ao parabenizar Zequinha, Nicolau Júnior disse que a população cruzeirense só tem a ganhar com sua gestão.

“Acreditei neles desde o início. Caminhei ao lado deles porque sei que são pessoas honestas e verdadeiramente compromissadas com a política. A população cruzeirense só tem a ganhar com essa gestão”, disse o presidente da Aleac que foi um foi um dos maiores articuladores da chapa.

Em seu discurso, Zequinha Lima disse que a população pode esperar uma gestão de muito trabalho e compromisso. “Essa foi a maior vitória política que tive na minha vida. Estou muito feliz e agradecido. Vamos honrar cada voto que recebemos com muito trabalho e compromisso”, enfatizou.

Durante a solenidade os 14 vereadores eleitos foram empossados e Franciney Freitas, do mesmo partido de Zequinha, o PP , foi eleito presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul.

“Desejo sucesso a todos os vereadores eleitos. Que seja uma gestão traquila e bastante produtiva. Contem comigo”, disse o chefe do legislativo.

Texto: Mircléia Magalhães - Agência Aleac

