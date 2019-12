Por Iryá Rodrigues, G1 AC — Rio Branco Familiares do comerciante Raimundo Cabral Mendes, de 60 anos, acreditam que a ossada encontrada às margens do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, seja dele. Mendes mora sozinho e está desaparecido desde o último dia 28 de novembro.

A ossada foi encontrada, na sexta-feira (13), depois que um morador passava pelo local e viu uma bota no barranco. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e a ossada foi levada para o Instituto Médico Legal (IML). Assim que a família de Mendes, que mora em Rio Branco, soube da notícia, foi até a cidade do interior do Acre para tentar fazer o reconhecimento. Segundo a sobrinha dele, a empresária Artemiza Mendes, de 40 anos, eles têm certeza de que seja o comerciante.

Mesmo com o suposto reconhecimento, devido ao estado em que o corpo foi encontrado, só é possível fazer a confirmação através do exame de DNA. A coleta foi feita ainda no sábado (14), encaminhada para Rio Branco, e o exame deve ficar pronto em cerca de 60 dias.