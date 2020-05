Por

A última atualização do Boletim da Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri sobre o avanço do novo coronavírus no município, divulgado no começo da noite desta quinta-feira, 30, trouxe o aumento de mais dois casos positivos, elevando o total para 11.

Os dois novos casos são relacionados com um núcleo familiar em que outras 6 pessoas já haviam testado positivo. A confirmação foi feita por meio de testes PCR realizados pelo laboratório Charles Mérieux, cujos resultados saíram nesta quinta-feira.

No momento, as equipes de saúde de Xapuri monitoram 114 casos suspeitos, sendo que desses, 44 apresentam sintomas de gripe. Até agora, 36 casos foram notificados à Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), dos quais 24 foram descartados. 11 foram confirmados como positivos e 1 encontra-se aguardando resultado de análise.

Dos 11 casos positivos de Xapuri, 5 foram confirmados por teste PCR e 6 por testagem rápida. No Boletim Sesacre desta quinta-feira, Xapuri aparece com o registro de apenas 8 casos em razão de três casos que testaram positivo na cidade terem sido notificados para Rio Branco, local de residência dos pacientes.

Aglomerações e adesão às máscaras

Apesar do impacto emocional causado pela rápida confirmação de casos em Xapuri, a cidade continuou a ter aglomerações em locais pontuais nesta quinta-feira, como foi o caso da única casa lotérica local e os postos de autoatendimento das agências bancárias, onde nem sempre as filas preservavam o distanciamento.

O ponto positivo após os registros de Covid-19 no município foi a adesão da população às máscaras que, até então, não vinham sendo vistas no dia a dia da cidade. Um grande número de pessoas que circulavam pelas ruas do centro de Xapuri nesta quinta-feira usavam o item de proteção.