Nesta quinta-feira (30), o ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que o Governo Federal já tem pronta uma diretriz para orientar estados e municípios em relação ao isolamento social, para combater o coronavírus no Brasil. Apesar disso, o ministro explicou, em coletiva no Palácio do Planalto, que essa diretriz ainda não será divulgada pois é preciso pensar na melhor forma de tratar essa ferramenta com estados e municípios.

“O número de mortes adicional é muito triste, mas essa alteração do número não vai mudar uma política. A política não funciona em função disso e sim no grau de crescimento e heterogeneidade que o país tem. Nesse momento a gente tem uma definição clara: o distanciamento permanece como orientação. Vamos avaliar cada região e cidade para ver como está evoluindo a curva de contaminação, recurso que cada cidade tem para tratar as pessoas. Eu vejo isso muito mais como discussão política do que como uma discussão social”.

De acordo com a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, todos os estados estão recebendo oferta de profissionais para ajudar no combate à Covid-19.

“Nós criamos três ações estratégicas. O “Brasil Conta Comigo Estudantes”, que incluiu a antecipação da colação de grau de estudantes de quatro cursos da saúde. Trabalhamos também com uma bonificação das residências médicas no país, incrementando em 20% o valor da bolsa de residência. E por último, a ação “O Brasil Conta Comigo Profissionais da Saúde”, que dentro dessa ação nós criamos um grande banco de cadastro nacional com profissionais de todas as categorias e estamos oferecendo essa banco de cadastro aos estados”.

Segundo informações repassadas por estados e municípios, o Brasil já registrou mais de 85 mil casos de coronavírus e 5.901 mortes por conta da doença.

