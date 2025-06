Washington Aquino dá puxão de orelha ao vivo em Gerlen e manda prefeito ir trabalhar

Sindifisco-AC alerta para risco de colapso na fiscalização e prejuízos à arrecadação estadual no principal ponto de entrada de mercadorias do Acre

O caótico congestionamento no Posto Fiscal da Tucandeira, na divisa entre Acre e Rondônia, expôs a grave crise na fiscalização aduaneira do estado; sindicato alerta para risco de colapso na arrecadação e prejuízos ao comércio e serviços essenciais

O intenso congestionamento registrado no Posto Fiscal da Tucandeira, revelou o que o Sindicato do Fisco Estadual (Sindifisco-AC) classifica como o prenúncio de um “apagão fiscal” no estado. Com apenas dois auditores fiscais por plantão para fiscalizar cerca de 300 veículos por dia — entre caminhões e ônibus — o ponto de entrada de mercadorias no Acre opera no limite da capacidade e levanta sérias preocupações sobre a arrecadação estadual.

A crise não é localizada. Segundo o Sindifisco, a Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz-AC) possui atualmente apenas 92 auditores fiscais ativos — número bem abaixo dos 150 necessários — sendo que 25 estão próximos da aposentadoria. A deficiência atinge setores estratégicos como agronegócio, combustíveis, transportes e comércio exterior, que operam com quadros mínimos. Em unidades como Brasiléia e nas blitzen fiscais, um único auditor precisa dar conta de demandas complexas e crescentes, o que compromete a agilidade nos processos e reduz a eficiência da arrecadação.

A distribuição de fiscais se restringe a apenas quatro cidades: Rio Branco, Brasiléia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul. Os demais municípios vivem em “vazios fiscais”, onde não há controle efetivo das atividades econômicas. O resultado é uma concorrência desleal: empresas que cumprem as regras são penalizadas diante da ausência de fiscalização sobre as que operam na informalidade.

Risco iminente para economia estadual

Capacidade operacional no limite com equipe reduzida

Possível evasão fiscal e perdas na arrecadação

Impacto direto no comércio e serviços essenciais

Atrasos logísticos prejudicando cadeia de abastecimento

O sindicato classifica a situação como “apagão fiscal” e prevê consequências graves caso não haja contratação urgente de novos fiscais. O gargalo na Tucandeira, principal porta de entrada de produtos no estado, pode comprometer tanto o controle tributário quanto o abastecimento regular de mercadorias em todo o Acre.

A vice-presidente do Sindifisco, Micheline Neves, alerta para o agravamento da situação. “A sobrecarga em todos os setores já é desumana. Se nada for feito, haverá um apagão fiscal generalizado. Isso impactará diretamente na receita e nos serviços públicos”, pontua.

Como solução imediata, o Sindifisco-AC propõe a nomeação dos 66 aprovados no último concurso para auditor fiscal. A entidade acredita que essa medida não apenas amenizaria a sobrecarga como aumentaria a arrecadação e promoveria justiça tributária.

