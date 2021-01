Por Eudes Góes

Uma visita foi realizada pelo Deputado Federal Alan Rick ao Departamento de Estrada de Rodagem – DERACRE na manhã do dia 18 deste mês, acompanhado do Prefeito de Capixaba, Billy John, lideranças políticas de Sena Madureira, secretários municipais e assessores.

Na pauta havia várias reivindicações, como manutenção de ramais, limpeza urbana e implementação de suas emendas parlamentares. Após o final do encontro, o deputado declarou que trouxe duas demandas: “Viemos com o Prefeito Manoel Maia e o Secretário de Obras, Bily, para trazer a demanda do município, que é maquinário para ser utilizado nos ramais na limpeza urbana.

O prefeito entregou um ofício ao nosso amigo Petrônio onde constam as máquinas que são necessárias, e também um apoio num convênio para recuperação de ramais.” Ele continuou: “Trouxemos aqui também uma comitiva de moradores do Segundo Distrito, especificamente do Ramal Mário Lobão, que é uma via importante de Sena Madureira, e está numa situação muito precária que há muito tempo deveria ter sido recuperada.

Nós viemos pedir um socorro ao Deracre e ao Governador Gladson Cameli, para pedir que seja realizado pelo menos um trabalho paliativo de tapa buracos ali no ramal, um ramal extremamente importante”. Alan Rick disse ainda que recebeu do Presidente do DERACRE a certeza de que o estado se fará presente e levantará os recursos necessários para atender as reivindicações da comunidade.

Segundo o deputado, Petrônio disse também aos presentes na reunião que “mandará um equipe para avaliar a situação, o que já é um indício que algo vai ser feito” Sobre a visita de Alan Rick, o Presidente do Deracre declarou que faz uma avaliação bastante positiva. Segundo ele, “o deputado veio até o DERACRE para fazer algumas reivindicações para os municípios que apoia”.

E continuou: “Ele tem o apoio direto dos prefeitos e até da comunidade, e veio falar sobre suas emendas para o governo do estado, como também acompanhá-las. Foi uma reunião bastante produtiva” O Presidente do DERACRE destacou ainda que vai dar atenção a todas as emendas do deputado e fazer tudo para que as obras saiam o mais rápido possível.

