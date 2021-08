Vídeo: Polícia Civil deflagra terceira fase da “Operação Muru” e prende quatro em Tarauacá

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta sexta-feira, 06, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate as Ações Criminosas Organizadas (DRACO) com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e Delegacia Geral de Polícia Civil de Taraucá, deflagrou a “Operação Muru llI” de combate ao tráfico de drogas e organizaçãocriminosa.

Ao todo, foram cumpridos 02 mandados de busca e apreensão e 04 de mandado de prisão.

Quatro pessoas foram presas, E. R. de S. – 36 anos; M. S. da S. – 22 anos; M. da C. A. – 27 anos; R. S. R. – 26 anos.

Esta terceira fase da operação “Muru” é desdobramento das fases da ação policial, deflagradas desde novembro do ano passado onde foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão na ação de combate ao tráfico de droga e organização criminosa, que culminou com a prisão de 6 pessoas em flagrante e uma por força de mandado de prisão preventiva.

Todo material apreendido na segunda fase foi submetido a perícia criminal e análise policial o que resultou em laudos e relatórios que identificaram outros indivíduos envolvidos com organização criminosa.

A terceira fase da operação é resultado de uma investigação de cerca de três meses e visa responsabilizar os integrantes da organização pelos seus atos, trazendo uma maior segurança à população de Tarauacá.

O nome da operação Muru faz referência à localização geográfica do município de Tarauacá que é banhado pelo rio do mesmo nome, que é afluente do rio Tarauacá.