Em Mâncio Lima, Polícia prende uma mulher por tráfico de drogas e dois homens por crime contra o patrimônio

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta sexta-feira, 06, Policiais Civis, com o apoio da Polícia Militar prenderam na cidade de Mâncio Lima, dois homens em flagrante pela prática de crimes contra o patrimônio. Um deles é investigado por roubo, enquanto o outro responde pelo crime de furto.

Na mesma ação, a Polícia prendeu na Rua Anselmo Maia, uma mulher pela prática do crime de tráfico de drogas. Na casa dela, os agentes encontraram entorpecentes em invólucros, prontos para a comercialização, além do dinheiro oriundo da mercancia do tráfico .

O delegado José Obtânio, que esteve à frente da operação, assevera que todos os crimes contra o patrimônio ocorridos na cidade de Mâncio Lima são em decorrência do tráfico de drogas.

“Os dois homens que foram presos hoje furtavam e roubavam para sustentar o vício. Desta forma, ao prendermos os larápios e a dona da boca de fumo, estamos fazendo uma faxina social, devolvendo a sensação de Paz Social às pessoas de bem dessa cidade”, disse Obetânio.