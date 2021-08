Assis Brasil inicia segunda-feira, dia 09, vacinação da faixa etária a partir de 12 anos

A Prefeitura de Assis Brasil por meio da Secretaria de Saúde, informa que Segunda-feira estará disponível vacinação para pessoas a partir de 12 anos no Posto de Saúde Terezinha Batista e Antônio Alves.

Vale destacar público menor de idade deve comparecer acompanhado de um responsável.

Terça-feira Haverá Caravana de Vacinação

Além do início da vacinação de adolescentes na Segunda-feira, haverá na Terça-feira, dia 10, uma Caravana de Vacinação contra a COVID-19, que acontecerá no auditório José Monteiro, atrás da prefeitura, no horário das 9 às 21 horas.

Relembrando que menores de idade devem comparecer acompanhado de um responsável.

Documentos necessários: carteira de vacina, cartão do SUS e CPF.