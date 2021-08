Pandemia: 60% das cidades não registram mortes por Covid-19 nesta semana

Lucas Janone, da CNN

Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) aponta que 60,3% dos municípios brasileiros não registraram mortes por Covid-19 na primeira semana de agosto.

Os dados, divulgados nesta sexta-feira (6), constam na 20ª edição da pesquisa que analisa o cenário atual da pandemia. O levantamento ocorreu nos dias 4 e 5 de agosto e ouviu 1.328 Municípios.

Segundo a pesquisa, 13% das cidades tiveram uma queda no número de óbitos, enquanto 16% se mantiveram com as taxas estáveis. Somente 8% dos municípios apresentaram um aumento na primeira semana de agosto.

A queda no número de óbitos acontece ao passo que a vacinação avança. De acordo com a pesquisa, metade dos municípios já vacina pessoas abaixo de 30 anos contra a Covid-19.

Desses, 18% imunizam a faixa etária entre 18 e 24 anos. Outros 29,5% estão vacinando pessoas entre 30 e 34 anos. E pouco menos de 20% acima dessa faixa etária.

Os casos de Covid-19 também tiveram redução nos municípios brasileiros. Informações divulgadas pela pesquisa da CNM dão conta que 40% das cidades tiveram queda no número de contaminados. Já 30% relataram estabilidade; e 15%, aumento.