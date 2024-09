Vídeo: mulher descobre câmera escondida em banheiro de apê alugado

A câmera estava dentro do forro do banheiro, escondida no suporte de uma lâmpada. Ela contou que mora no apartamento há quatro anos com o marido e a filha pequena

Com SGC

Uma hóspede encontrou uma câmera escondida dentro do banheiro do apartamento onde mora com a família, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo, e fez uma denúncia pelas redes sociais.

Segundo Angelica Bitu, a câmera estava dentro do forro do banheiro, escondida no suporte de uma lâmpada. Ela contou que mora no apartamento há quatro anos com o marido e a filha pequena, e que só descobriu o objeto na última quinta-feira (19/9).

“Não sei se transmitia algum sinal, se alguém via em tempo real o que eu estava fazendo, ou se estava desativada. O que eu sei é que estava ligada, com as luzes acesas”, disse Angelica, em vídeo.

A mulher declarou ter se sentido “extremamente violada e exposta”, sobretudo por conta da filha bebê. “Deixei várias vezes sem roupa exatamente debaixo de onde estava essa lâmpada. É bizarro, inacreditável”, afirmou.

Ela ainda disse não saber quem responsabilizar, porque muitas pessoas já moraram ali e, “até onde sabe”, a proprietária também nunca utilizou o apartamento. “Talvez ela nem tenha conhecimento”, disse.

No último registro compartilhado por Angelica, ela afirma que registrou boletim de ocorrência e está decidindo se vai representar criminalmente algum suspeito. De acordo com ela, o advogado e o síndico do prédio onde moram prestaram apoio à família.

“É um alerta para tantas pessoas que, assim como eu, mora de aluguel.”

Veja vídeo:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários