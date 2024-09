Amazônia: ação criminosa incendiou até o momento 1 milhão de hectares da “floresta primaria”

A floresta primária está perdendo umidade. O evento climático extremo está ameaçando a floresta mais importante do mundo. No caso da Amazônia, há incêndios com intenção de queimar a mata.

Dados importantes apresentados pela ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, demonstram o avanço das destruições pelo fogo. No país, o fogo vem sendo apontado como incêndios intencionais. “Aquilo que antes era 10 a 11% de incêndios em conformação florestal, agora já é 34% em área de floresta”, alerta.

“Isso é uma demonstração de que a floresta está perdendo umidade, que o evento climático extremo está ameaçando a floresta tropical mais importante do mundo”,destaca.

Resultados das investigações que ainda estão em curso pelo governo brasileiro pontuam que, no caso da Amazônia, há incêndios em área de floresta com intenção de queimar a mata. “Antes as pessoas desmatavam, depois ateavam fogo. Agora elas estão fazendo essa aliança criminosa com o extremo climático. A floresta está perdendo umidade, algo totalmente fora da curva. Uma floresta úmida não incendeia. Ela começa um processo de fogo e consegue conter em função da alta umidade, como é o caso da Amazônia”, afirma.

